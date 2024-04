Firenze: Paolo Manneschi è il candidato a Sindaco di "Repubblica Fiorentina" | Il Sito di Firenze

Monday, 14 July 2014 – 10:35

Lista civica

"Accesso alle case popolari prima ai fiorentini"

Dom, 02/03/2014 – 01:54 — La Redazione

«Dare a Firenze un sindaco che sia al servizio dei cittadini e non un sindaco virtuale come negli ultimi cinque anni». Si è espresso così Claudio Morganti, europarlamentare di “Io Cambio”, alla conferenza stampa alle Giubbe Rosse di presentazione del sodalizio nato tra il movimento “Io Cambio”, di cui l’europarlamentare è vicesegretario, e la lista civica “Repubblica Fiorentina”. L’occasione è servita anche per presentare il candidato sindaco che sarà Paolo Manneschi, attualmente dipendente del Comune di Firenze.

«“Io Cambio” – ha annunciato Morganti – appoggerà “Repubblica Fiorentina” e il candidato sindaco Paolo Manneschi. Noi di “Io Cambio” crediamo che a Firenze serva un sindaco che ami i fiorentini e che non li usi per le proprie ambizioni personali, come invece è successo recentemente». Morganti si è detto disponibile a una coalizione «con qualsiasi movimento politico che appoggi e condivida, oltre al programma, anche il candidato Manneschi. La nostra campagna elettorale – ha spiegato l’europarlamentare – sarà per i fiorentini: accesso alle case popolari prima ai fiorentini, a coloro che hanno prodotto ricchezza per questa città, oltre a creare lavoro».

L’eurodeputato ha lanciato anche l’idea di «creare nel Comune di Firenze un ufficio che serva ai fiorentini per conoscere gli accessi ai finanziamenti europei. L’Italia – ha ricordato Morganti – attualmente recepisce solo il 50% delle risorse europee».

