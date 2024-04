A1: stanotte chiusa l'uscita Calenzano – Sesto Fiorentino | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 19:22

Milano – Napoli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 07/07/2014 – 16:35 — La Redazione

Autostrade per l’Italia comunica che sull’A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di oggi, lunedì 7, alle ore 06 di martedì 8 luglio, sarà chiusa in entrata per chi è diretto a Roma e in uscita per chi proviene da Bologna la stazione di Calenzano-Sesto Fiorentino, per lavori di ampliamento terza corsia. In alternativa sarà si consigliano le stazioni di Firenze Ovest e Firenze Nord.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i notiziari "my way" in onda sul canale 501 di SKY Meteo24; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21.

Wednesday, 09 July 2014 – 19:22

Milano – Napoli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 07/07/2014 – 16:35 — La Redazione

Autostrade per l’Italia comunica che sull’A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di oggi, lunedì 7, alle ore 06 di martedì 8 luglio, sarà chiusa in entrata per chi è diretto a Roma e in uscita per chi proviene da Bologna la stazione di Calenzano-Sesto Fiorentino, per lavori di ampliamento terza corsia. In alternativa sarà si consigliano le stazioni di Firenze Ovest e Firenze Nord.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i notiziari "my way" in onda sul canale 501 di SKY Meteo24; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21.