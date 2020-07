Caldo: domani a Firenze temperature fino a 40 gradi

Gio, 30/07/2020 - 10:59 — La redazione

Un vasto anticiclone si espande, in queste ore, dall'Africa verso l'Italia: da Nord a Sud la colonnina di mercurio aumenta sensibilmente e il tempo si mantiene piuttosto stabile in tutte le regioni.

Il team del sito ilmeteo.it comunica che le giornate più calde di questa prima parte dell'estate saranno quelle di domani e sabato, quando si raggiungeranno valori prossimi ai 35/36 ad Aosta, Bolzano, Torino, Milano e fino a 38/39 a Bologna e Ferrara. Solo qualche grado in meno a Venezia (33 ) e Genova con 28/29 . Al Centro toccheremo picchi fino a 40 nelle aree interne della Toscana, come a Firenze. Roma salirà a 37/38 , come pure Perugia. Un pò meno caldo solamente lungo i litorali adriatici: ad Ancona si raggiungeranno comunque i 34 . Anche il Sud non sarà certo risparmiato dalla pesante canicola con i valori più alti in Puglia, dove saliranno verso i 40/41 a Taranto e a Foggia. Seguiranno Bari con 36 e il resto del Sud, con Reggio Calabria e Napoli a 34/35 . Ma sul gradino più alto le nostre Isole maggiori: soprattutto domani si toccheranno i 42/43 nelle zone interne della Sardegna, a Sanluri e nelle aree intorno a Oristano, mentre in Sicilia i 41/42 a Ragusa, Siracusa e Agrigento. Il team del sito ilmeteo.it avvisa, però, che nella giornata di domenica un fronte temporalesco alimentato da un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa si avvicinerà all'Italia, provocando i primi fenomeni temporaleschi a partire dall'arco alpino centro-occidentale. Visti i forti contrasti termici, non è esclusa la formazione di imponenti celle temporalesche con il serio rischio di grandinate in sconfinamento fin verso le pianure di Piemonte e Lombardia. Tra la serata e la notte i rovesci potranno raggiungere anche il Veneto e l'Emilia con la possibilità di veri e propri nubifragi. Qualche piovasco, infine, è atteso anche sulle aree interne del Centro.