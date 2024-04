Ferragosto a Firenze: aperti Palazzo Vecchio, Forte di Belvedere | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:32

Visitabili anche museo del Novecento e S.M. Novella

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 12/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Il museo di Palazzo Vecchio non va in vacanza e rimane aperto anche a Ferragosto, nell’orario standard 9-24. Aperti anche il nuovo museo del Novecento inaugurato lo scorso 24 giugno (orario 10-23), il Forte di Belvedere (10-20) con la mostra ‘Prospettiva vegetale’ di Giuseppe Penone, e il museo di Santa Maria Novella (12-17). Le biglietterie chiudono un’ora prima dei musei.

Thursday, 14 August 2014 – 09:32

Visitabili anche museo del Novecento e S.M. Novella

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 12/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Il museo di Palazzo Vecchio non va in vacanza e rimane aperto anche a Ferragosto, nell’orario standard 9-24. Aperti anche il nuovo museo del Novecento inaugurato lo scorso 24 giugno (orario 10-23), il Forte di Belvedere (10-20) con la mostra ‘Prospettiva vegetale’ di Giuseppe Penone, e il museo di Santa Maria Novella (12-17). Le biglietterie chiudono un’ora prima dei musei.