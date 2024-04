Consiglio Comunale, aeroporto: interrogazione di Scaletti, Amato, Xekalos, Grassi, Torselli | Il Sito di Firenze

Tuesday, 26 August 2014 – 04:08

Oggi

Lun, 21/07/2014 – 11:52 — La Redazione

Un’interrogazione per approfondire il tema dello sviluppo dell’aeroporto di Peretola e per capire il ruolo di Corporation America. È quella presentata dai consiglieri Cristina Scaletti (La Firenze viva), Miriam Amato e Arianna Xekalos (M5S), Tommaso Grassi (Sel) e Francesco Torselli (Fratelli d’Italia).

Di seguito il testo:

Interrogazione a 5 firme Oggetto: Aeroporto di Firenze Proponente: Cristina Scaletti

Altri firmatari: Miriam Amato, Arianna Xekalos, Tommaso Grassi, Francesco Torselli

Considerato che ieri il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato l’integrazione al Pit che riguarda l’aeroporto di Firenze e la costruzione delle nuova pista.

Preso atto dell’entrata in scena di Corporation America che dopo l’opa detiene la maggioranza assoluta delle quote azionarie di Sat e Adf e del suo obiettivo di raggiungere i 4,5 milioni di passeggeri,

si interroga per sapere

1. se il comune è a conoscenza del piano degli investimenti per la nuova pista e per la

risistemazione dell’area

2. a quanto ammontano complessivamente tali investimenti

3. Quale è la quota versata dal soggetto privato e quale quella del pubblico e nel dettaglio i

Contributi – se vi sono – dei singoli enti, Stato, Regione e Comune di Firenze.

Tuesday, 26 August 2014 – 04:08

Oggi

Lun, 21/07/2014 – 11:52 — La Redazione

Un’interrogazione per approfondire il tema dello sviluppo dell’aeroporto di Peretola e per capire il ruolo di Corporation America. È quella presentata dai consiglieri Cristina Scaletti (La Firenze viva), Miriam Amato e Arianna Xekalos (M5S), Tommaso Grassi (Sel) e Francesco Torselli (Fratelli d’Italia).

Di seguito il testo:

Interrogazione a 5 firme Oggetto: Aeroporto di Firenze Proponente: Cristina Scaletti

Altri firmatari: Miriam Amato, Arianna Xekalos, Tommaso Grassi, Francesco Torselli

Considerato che ieri il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato l’integrazione al Pit che riguarda l’aeroporto di Firenze e la costruzione delle nuova pista.

Preso atto dell’entrata in scena di Corporation America che dopo l’opa detiene la maggioranza assoluta delle quote azionarie di Sat e Adf e del suo obiettivo di raggiungere i 4,5 milioni di passeggeri,

si interroga per sapere

1. se il comune è a conoscenza del piano degli investimenti per la nuova pista e per la

risistemazione dell’area

2. a quanto ammontano complessivamente tali investimenti

3. Quale è la quota versata dal soggetto privato e quale quella del pubblico e nel dettaglio i

Contributi – se vi sono – dei singoli enti, Stato, Regione e Comune di Firenze.