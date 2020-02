Coronavirus, Nardella: "Serve una regia centralizzata del Governo"

Mer, 26/02/2020 - 00:01 — La redazione

“Stiamo applicando con scrupolo le direttive del Ministero della Sanità e della Regione Toscana. Aspettiamo dall’Istituro Superiore di Sanità le risultanze sul contagio del cittadino fiorentino ricoverato questa mattina".

Così, in una nota diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, il Sindaco di Firenze Dario Nardella

"Il governo - prosegue Nardella - assuma con ancora più decisione una regia centralizzata per evitare quello che sta accadendo da giorni, con regioni che, a parità di situazioni sanitarie, assumono decisioni molto differenti e talvolta opposte. I sindaci hanno bisogno in tutta Italia di un quadro di riferimento sanitario chiaro e coerente.

Il Comune di Firenze ha predisposto un sistema di comunicazione chiaro e semplice ai dipendenti e a tutti i cittadini.

È indispensabile dare ai nostri cittadini informazioni e criteri di comportamento affinché si evitino sia allarmismo che sottovalutazione. In questa battaglia contro il virus la comunicazione è fondamentale.

Per questo- conclude Nardella - è gravissima e inaccettabile la diffusione di fake news sia sul contagio e i suoi effetti, sia sulle misure di contenimento. Governo e regioni siano severi su questo punto, prevedendo sanzioni a chi diffonde consapevolmente notizie false sui social o in qualunque altro modo”.