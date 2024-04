Elezioni a Firenze, ipotesi assegnazione seggi in consiglio comunale | Il Sito di Firenze

Thursday, 31 July 2014 – 14:24

tempo reale

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 26/05/2014 – 21:20 — Matteo Cali

A scrutinio in corso escono le prime proiezioni dei seggi assegnati in consiglio comunale a Firenze. Ci sarebbero alcune esclusioni eccellenti, la prima proiezione dei seggi proclama sindaco Dario Nardella assegnando al Pd 19 seggi e alla Lista Nardella 3. Scatta il seggio per il candidato sindaco Marco Stella e per 4 consiglieri eletti in Forza Italia così come per Miriam Amato e per 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle. Tommaso Grassi conquista il seggio e porta 1 consigliere di Sel e 1 di Firenze a sinistra. Entra Cristina Scaletti e Achille Totaro vedrebbe comunque scattare il suo seggio. Mentre non ce la fanno Gianna Scatizzi oltre alle liste di Ncd, Fratelli d’Italia ma anche nomi eccellenti come quelli di Valdo Spini (Sostieni Firenze) e Massimo Pieri (Scegliamo Firenze al centro) che non entrano in consiglio pur essendo nella coalizione vincente.

CLICCA E GUARDA LA PROIEZIONE DEI SEGGI

Thursday, 31 July 2014 – 14:24

tempo reale

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 26/05/2014 – 21:20 — Matteo Cali

A scrutinio in corso escono le prime proiezioni dei seggi assegnati in consiglio comunale a Firenze. Ci sarebbero alcune esclusioni eccellenti, la prima proiezione dei seggi proclama sindaco Dario Nardella assegnando al Pd 19 seggi e alla Lista Nardella 3. Scatta il seggio per il candidato sindaco Marco Stella e per 4 consiglieri eletti in Forza Italia così come per Miriam Amato e per 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle. Tommaso Grassi conquista il seggio e porta 1 consigliere di Sel e 1 di Firenze a sinistra. Entra Cristina Scaletti e Achille Totaro vedrebbe comunque scattare il suo seggio. Mentre non ce la fanno Gianna Scatizzi oltre alle liste di Ncd, Fratelli d’Italia ma anche nomi eccellenti come quelli di Valdo Spini (Sostieni Firenze) e Massimo Pieri (Scegliamo Firenze al centro) che non entrano in consiglio pur essendo nella coalizione vincente.

CLICCA E GUARDA LA PROIEZIONE DEI SEGGI