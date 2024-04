Fiorentina: Gonzalo Rodriguez rinnova, Vecino al Cagliari, Olivera verso Brescia | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 11:40

Mercato

Gio, 30/01/2014 – 01:02 — La Redazione

La Fiorentina, ieri, ha ceduto al Cagliari il centrocampista Matias Vecino, classe ’91, in prestito con diritto di riscatto. Oggi, come dichiarato ieri il procuratore Moreno Roggi a "Salotto Viola", trasmissione in onda su Italia 7, è previsto un incontro tra i dirigenti del Brescia e quelli Viola per la cessione di Ruben Olivera alle rondinelle. Oltre alle cessioni c’è chi vuole restare a lungo: Gonzalo Rodriguez prolungherà a breve il contratto, in scadenza nel 2015, per altre due stagioni, fino al 2017.

