Nardella (PD): "A Firenze serve un sindaco all'altezza dei cittadini" | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 16:59

VERSO IL VOTO

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 20/05/2014 – 16:03 — La Redazione

"Firenze. Più di prima". È lo slogan scelto dal vicesindaco reggente Dario Nardella (Pd), candidato nella corsa a Palazzo Vecchio, che fa riferimento al suo predecessore, Matteo Renzi.

"La sfida di oggi ha un sapore nuovo rispetto a cinque anni fa, ma si lega a quel successo. Tutto è cominciato a Firenze – spiega Nardella – E questo tempo ci invita a non fermare il cambiamento che corre sull’asse Firenze-Roma. È il momento di qualcuno che lo interpreti, e guidi Firenze verso quell’orizzonte. I fiorentini vogliono un sindaco all’altezza della loro città e delle loro ambizioni, vogliono un nuovo rinascimento".

Segui @ilsitodifirenze

Thursday, 22 May 2014 – 16:59

VERSO IL VOTO

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 20/05/2014 – 16:03 — La Redazione

"Firenze. Più di prima". È lo slogan scelto dal vicesindaco reggente Dario Nardella (Pd), candidato nella corsa a Palazzo Vecchio, che fa riferimento al suo predecessore, Matteo Renzi.

"La sfida di oggi ha un sapore nuovo rispetto a cinque anni fa, ma si lega a quel successo. Tutto è cominciato a Firenze – spiega Nardella – E questo tempo ci invita a non fermare il cambiamento che corre sull’asse Firenze-Roma. È il momento di qualcuno che lo interpreti, e guidi Firenze verso quell’orizzonte. I fiorentini vogliono un sindaco all’altezza della loro città e delle loro ambizioni, vogliono un nuovo rinascimento".

Segui @ilsitodifirenze