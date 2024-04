I "Quarto Podere" domani in concerto al Tender | Il Sito di Firenze

La più sconclusionata e divertente band del panorama fiorentino è tornata. “Da Milano alle Cascine” è il nuovo album dei Quarto Podere, un monumento di quel sound agreste, agricolo, agrodolce che resiste al logorio della via moderna. E che giovedì 20 febbraio approda sul palco del Tender per diffondere il verbo all’universo terracqueo.

Per i rocker/contadini le vacanze sono finite. Non una settimana a Viareggio, ma ben 11 anni passati chissà dove.

Tanto ci hanno messo i nostri a confezionare questa fatica con cui suggellano anche il trentennale di un progetto sbocciato sui banchi dell’Istituto Alberghiero… Ok, il titolo si presta a fornicanti interpretazioni, ma provocazione e calembour sono da sempre nel dna dei Quarto Podere. “Gl’ha più garbo un ciuco a bere a boccia”, “La nostra infanzia alla TV”, “La ballata dell’agnello triste”, “L’orto vò l’omo morto” sono solo alcuni dei gioielli rupestri con cui ci hanno ammaliato in passato.

E non chiamatelo “Release Party”. “Festeggiamo tutti insieme il nuovo disco – annuncia la formazione – niente ‘presentazioni ufficiali’ , ma una bella festa, facciamo un bel live insieme a voi, si canta, si balla, si spara un po’ di cazzate e chi vole si accatta ‘o ciddì”. Chiaro no?

Strumenti grossi e cervello fino. I contadini/musicisti sono tornati!

Giovedì 20 febbraio 2014 – apertura ore 21,30 – concerto ore 23

Tender Club – via Alamanni, 4 – Firenze – ingresso 5 euro – prevendite www.mailticket.it RELEASE PARTY, INSOMMA UNA FESTA QUARTO PODERE presentazione nuovo album

“DA MILANO ALLE CASCINE”

