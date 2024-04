Movida, chiusura locali: respinto il ricorso contro il dissequestro | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 03:50

Via dei Benci

Sab, 05/07/2014 – 00:02 — La Redazione

Cantano vittoria i titolari dei locali di via dei Benci che nel 2012 erano stati sottoposti a sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica. Secondo l’accusa, all’interno venivano distribuiti alcolici in bicchieri da asporto ad un numero di clienti superiore all’effettiva capienza e di conseguenza gli avventori si disperdevano all’esterno disturbando con conversazioni a voce alta chi stava dormendo. Ieri la notizia che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla procura di Firenze contro l’ordinanza del tribunale del riesame, che aveva disposto, nel giugno del 2012, il dissequestro di sette locali di via dei Benci.

"Il rigetto del ricorso significa che la Cassazione ha fatto proprie le argomentazioni presentata nelle nostre memorie difensive" ha commentato l’avvocato Fabio Generini, difensore del proprietario di uno dei locali a cui fu imposta la chiusura. Secondo quanto appreso, alcuni dei titolari dei locali interessati avrebbero manifestato l’intenzione di chiedere i danni allo Stato per il periodo di chiusura a cui sono stati obbligati in conseguenza del sequestro.

