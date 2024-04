Parma – Fiorentina: la probabile formazione Viola | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 07:51

6a giornata di ritorno

Dom, 23/02/2014 – 01:02 — Donato Mongatti

Parma – Fiorentina è il posticipo della sesta giornata di ritorno. I Viola domani alle 19:00 saranno impegnati in un match assai difficile: gli emiliani sono in serie positiva da tempo (zero le sconfitte nel 2014), mentre i Viola devono riscattare la sconfitta interna con l’Inter.

Torna a disposizione Borja Valero (squalifica scontata), mentre è incerta la presenza di Gonzalo Rodriguez (infortunio al muscolo quadrato del femore). Mario Gomez è possibile che sieda ancora in panchina, ma stavolta dovrebbe perlomeno disputare un’intera frazione della gara.

Questa la probabile formazione Viola di Parma – Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014: (3-5-2) Neto; Tomovic, Compper, Savic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Pasqual; Matri, Ilicic.

