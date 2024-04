Scaletti: "Boeri direttore dell'Estate Fiorentina perché ha la tessara del PD" | Il Sito di Firenze

Friday, 16 May 2014 – 11:46

Corsa a Palazzo Vecchio

Gio, 15/05/2014 – 00:00 — La Redazione

"Si continua ad usare Firenze per interessi personali o di parte, senza valorizzare i fiorentini". lo scrive Cristina Scaletti, candidata sindaco a Firenze sostenuta da tre liste civiche, in riferimento alla nomina dell’architetto Stefano Boeri a direttore dell’Estate Fiorentina da parte del vicesindaco Nardella.

"Bene a sapersi – ironozza Scaletti – visto che il primo ad esserne sorpreso pare essere proprio l’incaricato che – testuale – dichiara:…della nomina ho appreso solo pochi minuti fa, non posso dire molto…Non sarebbe serio fare anticipazioni. Prima mi dovrò confrontare…studiare, approfondire e lavorare. Forse era il caso di dirgli, prima di una nomina a sua insaputa, che l’estate è alle porte".

"Tuttavia la questione non riguarda Boeri o le sue non brillantissime prove elettorali ed amministrative all’Expo e al Comune di Milano, ma la nostra città e le vive competenze in essa presenti. Ma davvero a Firenze – si interroga Scaletti – non ci sono più le professionalità, le esperienze culturali ed artistiche sufficienti per dirigere questo od altri eventi?".

"Per questo – conclude – chiediamo: quali competenze specifiche in più, oltre a rapporti consolidati e a una tessera di partito, può vantare il neo direttore nei confronti di tanti nostri concittadini che si sono fatti valere e dato lustro a Firenze, lavorandoci e vivendola? O non si doveva cambiare verso e far contare cosa si conosce e non chi si conosce?".

