Degrado stazione SMN: da oggi a Firenze scatta il "pugno duro" | Il Sito di Firenze

Da oggi per accedere ai tre binari della stazione di Santa Maria Novella dove arrivano e partono i treni ad alta velocità, sarà necessario esibire alla Polfer il biglietto.

È questo il primo provvedimento messo a punto da un vertice del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, per contrastare le bande di rom che imperversano da mesi alla stazione di Firenze.

“In sede di comitato – ha detto il Questore Raffaele Micillo – abbiamo deciso di sperimentare questa nuova opzione”. “L’ intento è quello di porre fine ad una situazione incresciosa”, ha aggiunto, riferendosi ai questuanti, facchini abusivi e borseggiatori che si accaniscono quotidianamente sui viaggiatori.

Al momento dell’arrivo del convoglio il binario verrà chiuso con una barriera mobile che verrà sorvegliata da un addetto delle Ferrovie e da un poliziotto. “Qualora gli abusivi tentassero di forzare la barriere – ha detto il Questore – interverrà un altro nucleo di tre o quattro poliziotti per respingerli”. Previsti anche controlli alla fine del binario. I sottopassi di collegamento tra i binari saranno chiusi con delle transenne, ma presidiati da personale Rfi per essere aperti in caso di necessità. “Partiamo domani (oggi, ndr) e andremo avanti”, ha aggiunto Micillo, precisando che il servizio si protrarrà a tempo indeterminato. “La Polizia c’è, finora è mancato un modo efficiente di contrastare il problema”.

Ricordiamo ai lettori, che oltre ai tre binari dove fanno tappa i treni ad alta velocità, alla stazione di Firenze ce ne sono altri 16 dove fermano treni locali, regionali ed intercity.



Da oggi per accedere ai tre binari della stazione di Santa Maria Novella dove arrivano e partono i treni ad alta velocità, sarà necessario esibire alla Polfer il biglietto.

È questo il primo provvedimento messo a punto da un vertice del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, per contrastare le bande di rom che imperversano da mesi alla stazione di Firenze.

“In sede di comitato – ha detto il Questore Raffaele Micillo – abbiamo deciso di sperimentare questa nuova opzione”. “L’ intento è quello di porre fine ad una situazione incresciosa”, ha aggiunto, riferendosi ai questuanti, facchini abusivi e borseggiatori che si accaniscono quotidianamente sui viaggiatori.

Al momento dell’arrivo del convoglio il binario verrà chiuso con una barriera mobile che verrà sorvegliata da un addetto delle Ferrovie e da un poliziotto. “Qualora gli abusivi tentassero di forzare la barriere – ha detto il Questore – interverrà un altro nucleo di tre o quattro poliziotti per respingerli”. Previsti anche controlli alla fine del binario. I sottopassi di collegamento tra i binari saranno chiusi con delle transenne, ma presidiati da personale Rfi per essere aperti in caso di necessità. “Partiamo domani (oggi, ndr) e andremo avanti”, ha aggiunto Micillo, precisando che il servizio si protrarrà a tempo indeterminato. “La Polizia c’è, finora è mancato un modo efficiente di contrastare il problema”.

Ricordiamo ai lettori, che oltre ai tre binari dove fanno tappa i treni ad alta velocità, alla stazione di Firenze ce ne sono altri 16 dove fermano treni locali, regionali ed intercity.