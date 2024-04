Esbjerg – Fiorentina 1 a 3: sintesi video – Europa League | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 06:05

Sedicesimi di andata

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 21/02/2014 – 01:00 — La Redazione

La Fiorentina espugna Esbjerg per 3 a 1 grazie alle reti di Matri, Ilicic ed Aquilani (provvisorio 1 a 1 di Pusic). I gol tutti nel primo tempo.

Nel video di violachannel.tv: la sintesi della gara di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2013 – 2014.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 11 June 2014 – 06:05

Sedicesimi di andata

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 21/02/2014 – 01:00 — La Redazione

La Fiorentina espugna Esbjerg per 3 a 1 grazie alle reti di Matri, Ilicic ed Aquilani (provvisorio 1 a 1 di Pusic). I gol tutti nel primo tempo.

Nel video di violachannel.tv: la sintesi della gara di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2013 – 2014.

Segui @ilsitodifirenze