Gkn: al via sciopero e manifestazione in Santa Croce Firenze. 10mila persone in piazza

Lun, 19/07/2021 - 09:10 — La redazione

Stamani in piazza Santa Croce a Firenze la manifestazione e lo sciopero generale territoriale dell'area metropolitana fiorentina indetto da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza della Gkn, contro la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e il licenziamento dei 422 dipendenti annunciati dalla proprietà.

In piazza circa 10mila persone in attesa dell'avvio della manifestazione che prevede sei interventi di lavoratori e lavoratrici dal palco, insieme ai tre interventi della segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani, del segretario generale di Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi e del coordinatore Uil area fiorentina Leonardo Mugnaini.

"Firenze difende il lavoro" è lo slogan dello sciopero generale (dalle 9 alle 13) che negli ultimi giorni ha registrato numerose adesioni: associazioni, delegazioni dalle fabbriche, rappresentanti di partiti saranno in piazza per "il ritiro di tutti i licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro", spiega una nota.

Accanto al palco c'è lo spazio per i Gonfaloni di tutti i 41 comuni della Città Metropolitana di Firenze, guidati dal sindaco di Firenze, Dario Nardella e da quello di Prato, Matteo Biffoni. Non sono, però, previsti interventi di politici sul palco. In piazza Santa Croce sono attese migliaia di persone dalla Città Metropolitana di Firenze, ma anche da Prato, da tutta la Toscana e da fuori regione. Alcuni lavoratori della Gkn resteranno all'interno dello stabilimento per continuare il presidio permanente della fabbrica.

Foto Facebook Cgil Firenze