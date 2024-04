Ben Harper in concerto al Teatro Verdi di Firenze | Il Sito di Firenze

Sunday, 24 August 2014 – 03:19

10 maggio

Tour acustico con cinque date italiane

Lun, 25/11/2013 – 13:15 — La Redazione

Ben Harper ha da poco intrapreso un tour acustico, partito lo scorso 6 novembre dalla sua città natale, Claremont in California. L’artista vincitore di Grammy Awards percorrerà dal vivo 20 anni di incredibile carriera, partendo dal suo album di debutto del 1994, “Welcome to the cruel world” fino al recente “Get Up!”. Dopo la tranche americana il tour approderà anche in Europa, con date già annunciate in Gran Bretagna, Belgio, Germania e Svizzera. Arriva oggi l’annuncio di ben cinque appuntamenti per il nostro paese: a maggio 2014 Ben Harper porterà il suo spettacolo acustico al Teatro Geox di Padova (9 maggio), al Teatro Verdi di Firenze (10 maggio), all’Auditorium Parco della Musica di Roma (11 maggio), al Linear4Ciak di Milano (13 maggio) e al Teatro Colosseo di Torino (14 maggio).

I biglietti per le date italiane saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 27 novembre su www.livenation.it e tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it Per maggiori informazioni Live Nation Italia (02.53006501 – info@livenation.it – www.livenation.it)

