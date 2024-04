SEI CANDIDATO? 90 SECONDI PER SPIEGARE LA TUA CITTA' – SPAZIO GRATUITO A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:36

elezioni

Mer, 14/05/2014 – 09:18 — Matteo Cali

Il giornale online ilsitodiFirenze.it mette a disposizione dei candidati alle prossime elezioni amministrative uno spazio video di 90 secondi. Le registrazioni avverranno tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 al Caffè Donnini di piazza della Repubblica ed i candidati saranno intervistati dai giornalisti della redazione.

Possono partecipare tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative dai consigli di quartiere, per passare al consiglio comunale fino al Parlamento Europeo.

Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo redazione@ilsitodifirenze.it oppure chiamare il 3662756087

La partecipazione è ovviamente gratuita ed i servizi saranno pubblicati nello speciale elezioni del giornale online e sui canali social de ilsitodifirenze.it

