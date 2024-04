La Petraia: riunite le 14 lunette delle ville medicee | Il Sito di Firenze

Si arricchisce il patrimonio storico artistico in esposizione nelle sale della Villa medicea de La Petraia. Di proprietà dello Stato, come del resto tutte le opere appartenute ai Medici, sono 14 le lunette raffiguranti altrettante ville medicee toscane, dipinte dall’artista fiammingo Iustus (Giusto) van Utens (Bruxelles ?-Carrara 1609), che sono appena tornate visibili nell’allestimento permanente negli spazi della bellissima villa sulla collina che sovrasta Castello, alle porte di Firenze, che è entrata a far parte, lo scorso giugno 2013 grazie all’Unesco, della lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.

Realizzate per volere del terzo granduca Medici, Ferdinando I, per più di un cinquantennio sono state esposte nel museo topografico di “Firenze com’era”, chiuso alcuni anni fa. Adesso trovano unificata e definitiva collocazione nella Villa medicea della Petraia, dopo il restauro a cura di Rossella Lari e diretto da Alessandra Griffo (Direttrice della Villa medicea de La Petraia) reso possibile grazie al contributo del Monte dei Paschi di Siena.

“Sono quanto mai lieta che siano riunite ed esposte queste lunette – ha detto il Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini -, che costituiscono una serie davvero unica nel pur ricchissimo e variegato patrimonio artistico di Firenze. Simbolo della fierezza dei Medici nel loro controllo del territorio, la serie introduce come niente altro alla vita in villa, un autentico incrocio di temi forti quali il paesaggio agrario, l’architettura e le arti, l’arte dei giardini, le scienze, gli svaghi del tempo libero. Ogni lunetta è un microcosmo da scrutare con un’attenzione appassionata, da entomologo”.

Ha aggiunto Alessandra Griffo: “Le lunette costituiscono un motivo ulteriore di visita al museo e di stimolo per immaginare nuovi progetti di valorizzazione del patrimonio storico artistico di Firenze”.

Le ville

Residenze stagionali di corte destinate al riposo e allo svago, ma anche capisaldi del potere dinastico e riferimento sul territorio per le attività economiche e agricole, l’insieme delle ville appartenute ai Medici costituisce ancora oggi un patrimonio percepibile come unitario, a prescindere dalla storia delle singole proprietà attribuite nel tempo a molteplici soggetti. Una selezione che con qualche eccezione corrisponde a quanto poteva registrarsi tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, quando le ville medicee raggiunsero la massima consistenza, anche in termini numerici, estendendosi dal Mugello, terra d’origine della stirpe, focalizzandosi intorno alla sede principe di Firenze, per arrivare, attraverso il percorso fluviale dell’Arno, il Montalbano e il Barco Reale, fino alle aperture sul mare del potenziato porto di Livorno.

I dipinti

Consapevole dell’efficacia comunicativa delle immagini e orgoglioso di celebrare la ramificata diffusione dei possedimenti familiari, il terzo granduca Medici, Ferdinando I, stabilì che le ville più importanti fossero raffigurate in una serie di 17 tele destinate a decorare le lunette della ‘sala grande’ di Artimino, detta anche Ferdinanda in suo onore, dove rimasero fino al momento della vendita del complesso, decisa dai Lorena negli anni settanta del Settecento. Di qui vennero trasferite integralmente nella villa di Castello. Oggi ne conserviamo 14; le tre mancanti, dedicate a Careggi, Cerreto Guidi e alla stessa Artimino, andarono disperse alla fine del Settecento, con il passaggio dei francesi, come fanno trapelare alcune note d’archivio.

Le 14 “salvate”, spostate alla metà del secolo successivo nei depositi delle gallerie fiorentine, dalla metà del Novecento hanno fatto parte del percorso di “Firenze com’era” – il museo topografico della città -, smantellato alcuni anni fa.

Il loro allestimento permanente presso la Petraia assume quindi il valore di una restituzione, per analogia, a un contesto simile all’originario; non ad Artimino, ora di proprietà privata, né a Castello, sede dell’Accademia della Crusca, ma nel museo di una villa aperta al pubblico più prossima all’ultima storica collocazione.

Segui @ilsitodifirenze



Si arricchisce il patrimonio storico artistico in esposizione nelle sale della Villa medicea de La Petraia. Di proprietà dello Stato, come del resto tutte le opere appartenute ai Medici, sono 14 le lunette raffiguranti altrettante ville medicee toscane, dipinte dall’artista fiammingo Iustus (Giusto) van Utens (Bruxelles ?-Carrara 1609), che sono appena tornate visibili nell’allestimento permanente negli spazi della bellissima villa sulla collina che sovrasta Castello, alle porte di Firenze, che è entrata a far parte, lo scorso giugno 2013 grazie all’Unesco, della lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.

Realizzate per volere del terzo granduca Medici, Ferdinando I, per più di un cinquantennio sono state esposte nel museo topografico di “Firenze com’era”, chiuso alcuni anni fa. Adesso trovano unificata e definitiva collocazione nella Villa medicea della Petraia, dopo il restauro a cura di Rossella Lari e diretto da Alessandra Griffo (Direttrice della Villa medicea de La Petraia) reso possibile grazie al contributo del Monte dei Paschi di Siena.

“Sono quanto mai lieta che siano riunite ed esposte queste lunette – ha detto il Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini -, che costituiscono una serie davvero unica nel pur ricchissimo e variegato patrimonio artistico di Firenze. Simbolo della fierezza dei Medici nel loro controllo del territorio, la serie introduce come niente altro alla vita in villa, un autentico incrocio di temi forti quali il paesaggio agrario, l’architettura e le arti, l’arte dei giardini, le scienze, gli svaghi del tempo libero. Ogni lunetta è un microcosmo da scrutare con un’attenzione appassionata, da entomologo”.

Ha aggiunto Alessandra Griffo: “Le lunette costituiscono un motivo ulteriore di visita al museo e di stimolo per immaginare nuovi progetti di valorizzazione del patrimonio storico artistico di Firenze”.

Le ville

Residenze stagionali di corte destinate al riposo e allo svago, ma anche capisaldi del potere dinastico e riferimento sul territorio per le attività economiche e agricole, l’insieme delle ville appartenute ai Medici costituisce ancora oggi un patrimonio percepibile come unitario, a prescindere dalla storia delle singole proprietà attribuite nel tempo a molteplici soggetti. Una selezione che con qualche eccezione corrisponde a quanto poteva registrarsi tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, quando le ville medicee raggiunsero la massima consistenza, anche in termini numerici, estendendosi dal Mugello, terra d’origine della stirpe, focalizzandosi intorno alla sede principe di Firenze, per arrivare, attraverso il percorso fluviale dell’Arno, il Montalbano e il Barco Reale, fino alle aperture sul mare del potenziato porto di Livorno.

I dipinti

Consapevole dell’efficacia comunicativa delle immagini e orgoglioso di celebrare la ramificata diffusione dei possedimenti familiari, il terzo granduca Medici, Ferdinando I, stabilì che le ville più importanti fossero raffigurate in una serie di 17 tele destinate a decorare le lunette della ‘sala grande’ di Artimino, detta anche Ferdinanda in suo onore, dove rimasero fino al momento della vendita del complesso, decisa dai Lorena negli anni settanta del Settecento. Di qui vennero trasferite integralmente nella villa di Castello. Oggi ne conserviamo 14; le tre mancanti, dedicate a Careggi, Cerreto Guidi e alla stessa Artimino, andarono disperse alla fine del Settecento, con il passaggio dei francesi, come fanno trapelare alcune note d’archivio.

Le 14 “salvate”, spostate alla metà del secolo successivo nei depositi delle gallerie fiorentine, dalla metà del Novecento hanno fatto parte del percorso di “Firenze com’era” – il museo topografico della città -, smantellato alcuni anni fa.

Il loro allestimento permanente presso la Petraia assume quindi il valore di una restituzione, per analogia, a un contesto simile all’originario; non ad Artimino, ora di proprietà privata, né a Castello, sede dell’Accademia della Crusca, ma nel museo di una villa aperta al pubblico più prossima all’ultima storica collocazione.

Segui @ilsitodifirenze