Versilia, rissa fuori da discoteca. Due giovani feriti, uno è grave | Il Sito di Firenze

Friday, 29 August 2014 – 01:28

pietrasanta

Gli aggressori sarebbero albanesi, secondo le prime testimonianze

Dom, 08/07/2012 – 15:29 — La Redazione

Due giovani di 25 e 29 anni, residenti a Rapallo (Genova), all’uscita da una discoteca in Versilia, sono stati picchiati da un gruppo di ragazzi, albanesi, secondo le prime testimonianze. Uno di loro, il venticinquenne, e’ stato ricoverato in gravi condizioni con lesioni e un trauma cranico e facciale. E’ in prognosi riservata. I due erano arrivati da Rapallo e aveva trascorso la serata in discoteca quando, intorno alle cinque mentre erano sul viale a mare e stavano raggiungendo l’auto, hanno incrociato altri due giovani albanesi anche loro a piedi. Non si sa cosa sia accaduto: stando alla testimonianza di un altro ragazzo che era insieme ai due liguri, e li seguiva a poca distanza, improvvisamente i due amici sono stati presi a calci e pugni dai due albanesi ai quali si sono aggiunti altri tre connazionali. Ad aver la peggio sono stati i due giovani di Rapallo: il venticinquenne, dopo essere stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, e’ stato trasferito a quello di Cisanello di Pisa. L’altro ragazzo e’ ricoverato all’ospedale Versilia anche lui per un trauma cranico, ma lieve. Sul posto per ricostruire l’episodio sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze per cercare di arrivare all’identificazione degli aggressori.

Friday, 29 August 2014 – 01:28

pietrasanta

Gli aggressori sarebbero albanesi, secondo le prime testimonianze

Dom, 08/07/2012 – 15:29 — La Redazione

Due giovani di 25 e 29 anni, residenti a Rapallo (Genova), all’uscita da una discoteca in Versilia, sono stati picchiati da un gruppo di ragazzi, albanesi, secondo le prime testimonianze. Uno di loro, il venticinquenne, e’ stato ricoverato in gravi condizioni con lesioni e un trauma cranico e facciale. E’ in prognosi riservata. I due erano arrivati da Rapallo e aveva trascorso la serata in discoteca quando, intorno alle cinque mentre erano sul viale a mare e stavano raggiungendo l’auto, hanno incrociato altri due giovani albanesi anche loro a piedi. Non si sa cosa sia accaduto: stando alla testimonianza di un altro ragazzo che era insieme ai due liguri, e li seguiva a poca distanza, improvvisamente i due amici sono stati presi a calci e pugni dai due albanesi ai quali si sono aggiunti altri tre connazionali. Ad aver la peggio sono stati i due giovani di Rapallo: il venticinquenne, dopo essere stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, e’ stato trasferito a quello di Cisanello di Pisa. L’altro ragazzo e’ ricoverato all’ospedale Versilia anche lui per un trauma cranico, ma lieve. Sul posto per ricostruire l’episodio sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze per cercare di arrivare all’identificazione degli aggressori.