Scuola: domani l'evento conclusivo di “Arno, un fiume per amico” | Il Sito di Firenze

Wednesday, 21 May 2014 – 03:38

Piazza Poggi

Lun, 19/05/2014 – 13:42 — La Redazione

Domani, martedì 20 maggio 2014, alle ore 9.30 alla “spiaggia” dell’Arno, nei pressi di piazza Poggi a Firenze, si terrà l’appuntamento conclusivo del percorso didattico “Arno, un fiume per amico”. L’iniziativa è organizzata nell’ambito de “Le Chiavi della Città” ed è stata ideata dall’Autorità di bacino del fiume Arno insieme all’assessorato all’educazione del Comune, in collaborazione con le scuole fiorentine. La festa dei ragazzi sarà dedicata all’ecosistema fluviale con giochi legati alla vita, alla flora, alla fauna e alla storia millenaria del fiume fiorentino. Nel corso dell’iniziativa Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Arno, consegnerà ai ragazzi la pergamena di partecipazione al progetto.

Lun, 19/05/2014 – 13:42 — La Redazione

