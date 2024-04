Esbjerg – Fiorentina, la probabile formazione Viola in Europa League | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 06:20

Mer, 19/02/2014 – 14:55 — Donato Mongatti

Domani sera alle 19:00 la Fiorentina affronterà in trasferta l’Esbjerg nella gara di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2013 – 2014. Montella è sbarcato in Danimarca senza Vargas, Gonzalo Rodriguez e Cuadrado (oltre agli infortunati di lungo corso Rossi ed Hegazy – quest’ultimo non il lista UEFA).

I Danesi domani giocheranno la prima partita ufficiale dopo due mesi di stop e militano la penultimo posto in classifica, l’avversario, quindi, è tutt’altro che irresistibile, ma ipotecare la qualificazione agli ottavi già alla gara di andata è un obiettivo della Società. Spazio a pochi “novizi”.

Di seguito la probabile formazione Viola: (4-3-3) Neto; Roncaglia, Savic, Compper, Pasqual; Bakic, Pizarro, Borja Valero; Matos, Matri, Joaquin.

