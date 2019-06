In Toscana i carabinieri recuperano opere d'arte per oltre 1milione di euro

Lun, 03/06/2019 - 15:50 — La redazione

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, dopo un importante lavoro di contrasto, hanno recuperato beni antiquariali e archeologici, per un valore complessivo di 1.360.000 euro, ed al sequestro di opere d'arte contraffatte, che nel caso fossero finite sul mercato come autentiche, sarebbero costate circa 360mila euro.

I dati del 2018 ci dicono che ci sono state 29 persone denunciate, di cui cinque per reati in danno del paesaggio; quindici verifiche sulla sicurezza di musei, biblioteche e archivi; controlli su 372 beni, nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, 160 esercizi antiquariali e commerciali, 21 mercati e fiere del settore. Sono stati inoltre recuperati 35 beni antiquariali, archivistici e librari e 65 reperti archeologici integri; sequestrate 34 opere contemporanee contraffatte.

Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, opera sul territorio della Regione Toscana in completa sinergia con le altre componenti dell'Arma dei Carabinieri ed in particolare con il 4° Nucleo Elicotteri di Pisa, con il supporto tecnico delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale, anche con il monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini e delle aree di interesse paesaggistico e dei sette siti Unesco della regione.