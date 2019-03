Mar, 05/03/2019 - 11:01 — La redazione

Firenze è la città di Dante Alighieri, di Lorenzo il Magnifico, di Cimabue e di decine, forse addirittura centinaia di altri personaggi cardine della storia e della cultura del nostro paese. Stiamo infatti parlando di un comune divenuto pilastro nazionale già a partire dal Medioevo e che non a caso, per un certo periodo, venne eletto niente meno che capitale dell'Italia. Questa piccola deviazione nozionistica ha l'obiettivo di spiegare che Firenze è una città più che importante (e, di conseguenza, più che ambita) da forse 1000 anni: una città quindi in cui il mercato immobiliare è riuscito a mantenere la propria attività anche nei periodi di crisi più buia. Detto ciò oggi ci occuperemo di presente e, nel dettaglio, ci occuperemo di case in vendita a Firenze: come procede il mercato immobiliare? Quali sono le informazioni da tenere a mente se si vuole fare un investimento di questo tipo in un comune così rappresentativo? Quali sono i prezzi di vendita al metro quadro? Proviamo a scoprirlo assieme nei paragrafi che seguono.

COME CAPIRE IL PREZZO DI UN APPARTAMENTO - Iniziamo la nostra analisi da alcuni semplici dati di realtà, che riteniamo possano essere un buon punto di riferimento per potere trarre valutazioni più generali. Ad esempio, dando un'occhiata agli annunci Tecnocasa di case in vendita a Firenze, possiamo notare che una casa semi-indipendente di 5 locali in zona Firenze Nord può essere acquistata al prezzo di circa 1400 euro al metro quadro; un appartamento di 5 locali nella stessa zona può venire acquistato al prezzo di circa 1800 euro al metro quadro, mentre un appartamento in centro, di 3 locali e circa 55 metri quadri di superficie viene venduto a circa 5300 euro al metro quadro. Le informazioni di cui sopra possono sembrare contradditorie, ma in realtà ci aiutano a capire quali sono i fattori che incidono sul prezzo finale di un immobile: fattori quali ad esempio la sua posizione (più centrale è, più valore ha) e le sue dimensioni (con l'aumentare della metratura spesso si finisce per risparmiare), ma anche quali lo stato dell'abitazione e magari la presenza di servizi strategici nei suoi dintorni (stazioni, ospedali, scuole, supermercati ecc.).

COSA CI DICONO I DATI - I dati raccolti nel paragrafo precedente sembrano confermare quanto detto da diversi studi condotti sulla città di Firenze e sul suo mercato immobiliare. Stiamo parlando di studi emersi nel 2018 che spiegano come si sia verificata, in termini di compravendita, una netta inversione di tendenza rispetto alla crisi immobiliare esplosa con l'arrivo del nuovo millennio. Durante la stagione passata il mercato immobiliare fiorentino ha infatti fatto registrare un incremento di circa l'8%, facendo registrare la bellezza di oltre 5100 transazioni (da confrontare con le circa 4800 che avevano caratterizzato l'annata precedente). A Firenze sono aumentate le vendite, ma non solo: altri studi confermano infatti che tra il 2017 ed il 2018 l'intera regione Toscana ha fatto registrare un nuovo record personale di presenza di turisti. I numeri anche in questo caso sono semplicemente impressionanti: circa 46 milioni di pernottamenti in hotel o strutture ricettive ufficiali, a cui vanno aggiunti circa 50 milioni di presenze registrate all'interno di case e/o appartamenti privati. Probabilmente lo avrete già intuito da voi, ma gli exploit di cui sopra hanno avuto ripercussioni dirette anche in termini di crescita dei prezzi di vendita delle case, che infatti sono aumentate di oltre il 4%. Si tratta della seconda crescita nazionale del periodo analizzato (al primo posto Bologna) che ha portato il capoluogo toscano ad una valutazione per metro quadro che tendenzialmente oscilla tra i 2500 ed i 4500 euro. Detto ciò, come visto in precedenza le eccezioni sono sempre dietro l'angolo.

.