Calcio Storico Fiorentino – Torneo 2014: da oggi in vendita i biglietti | Il Sito di Firenze

Saturday, 26 July 2014 – 20:10

Dalle 10:00

Sab, 24/05/2014 – 02:30 — La Redazione

A partire da oggi, 24 maggio (ore 10), è aperta la prevendita per il torneo 2014 del Calcio Storico Fiorentino. Le partite si disputeranno in piazza Santa Croce il 14 (Azzurri-Bianchi), il 15 (Rossi-Verdi) e il 24 giugno la finale.

Questi i prezzi: tribuna d’onore centrale 45 euro + 7 euro di prevendita; tribuna d’onore laterale 35 euro (+ 7); tribuna numerata 20 euro (+7); tribune popolari 15 euro (+6). I tagliandi saranno in vendita presso Box Office, via delle Vecchie Carceri 1 (prevendita telefonica 055 210804, on line www.boxol.it – www.boxofficetoscana.it).

