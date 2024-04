Calcinaia, apre il casinò gestito dalla Sisal | Il Sito di Firenze

Un colore diverso di card per ogni status sociale. È in questo modo che si accederà al GamePalas, il primo mini casinò in Valdelsa, che aprirà il 9 settembre a Calcinaia (Pisa), inserito nel lussuosissimo complesso turistico Centro Torretta White dell `hotel 4 stelle Calamidoro. Ai tré colori delle card, verde, oro e nero, corrispondono diversi trattamenti e "privilegi". Si va dal non suonare il campanello per entrare nel locale con la card verde, alla possibilità di accedere al casinò da un ingresso riservato con quella oro, al soggiornare gratuitamente nell`albergo, con tanto di ristorante a disposizione e serata nel privée con la "black card". Circa un migliaio di card oro sono già state distribuite, mentre quelle verdiverranno date ai clienti più assidui. Chi decide? A discrezione del personale all`ingresso e dei gestori. Sessanta slot machines, di cui trentacinque VTL, cioè di nuova generazione, faranno salire la febbre del gioco ai frequentatori del locale. Le nuove slot daranno la possibilità, avendo al loro interno un computer che si collega a internet, di scegliere tra dieci giochi diversi, omologati dal ministero, tra cui la classica roulette e il jack point nazionale, che potrà far vincere fino a 500 mila euro. Per il momento i giocatori dovranno fare a meno del poker online, in attesa dei responsi del ministero. La gestione Sisal garantisce un`alta percentuale di vincite. «La particolarita di questo mini casinò è la sicurezza di vincere, poiché restituiamo a chi ha giocato il 90%», dicono i gestori. Proprio la Sisal ha investito nella realizzazione di questo locale circa Smilioni e mezzo di euro, mentre l`albergo ha impiegato circa 400 mila euro per l`allestimento di cinque sale. L`8 settembre è previsto un gala d`inaugurazione a cui si potrà partecipare esclusivamente se muniti di invito, mentre il giorno seguente il locale aprirà al pubblico, ospite Raffaella Fico.

Fonte: La repubblica



