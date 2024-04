Lavori all'impianto dei Carraia, mercoledì previste mancanze d'acqua al Galluzzo e nelle zone di via Senese-piazzale Michelangelo | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 20:24

Lun, 12/05/2014 – 15:55 — La Redazione

Mercoledì 14 maggio sono in programmi alcuni lavori all’acquedotto, per la precisione all’impianto di Carraia. Dalle 9 si verificheranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua, specialmente nelle abitazioni poste ai piani alti e prive di autoclave nelle zone di piazzale Michelangiolo, Galluzzo, Poggio Imperiale, via Senese (fino a Porta Romana), via del Gelsomino e nel Comune di Impruneta nelle zone Bottai e Colleramole. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro, comunque indispensabile, potrà provocare.

