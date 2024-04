Stagione Fiorentina 2013 – 2014: gli incassi del Franchi crescono del 54% | Il Sito di Firenze

Wednesday, 21 May 2014 – 03:38

Super Conto della Serva

Lun, 19/05/2014 – 14:53 — Donato Mongatti

Ieri con Fiorentina – Torino si è ufficialmente chiusa la stagione dei Viola in uno stadio Franchi tutto esaurito. Piene di spettatori (visto il gemellaggio con i Granata) anche le cosiddette “zone cuscinetto” ai margini del settore ospiti, che solitamente vengono lasciate vuote per motivi di sicurezza.

A questo punto possiamo stilare un Super Conto della Serva degli spettatori e, come vedremo, la stagione 2013 – 2014 ha fatto segnare numeri decisamente interessanti.

Tra Campionato, Europa League e Coppa Italia sono stati ben 768.162 gli spettatori che hanno potuto assistere alle partita casalinghe dei Viola ed hanno fatto incassare alla società (tra biglietti ed abbonamenti) 14.390.211 €. In Campionato gli aventi diritto sono stati 609.051 ed hanno generato incassi per 10.746.403 €; in Europa League 109.724 per 3.063.124 €; in Coppa Italia (senza contare la finale di Roma) 49.387 per 580.684 €.

Facendo un raffronto con lo scorso Campionato (gare di Serie A) si contano 103.964 spettatori in più (aumento pari al 20,58% – il Campionato 2012-2013 rispetto al 11/12 segnava un +23,57%) che hanno fatto salire gli incassi di 1.888.247 €. Saldo in aumento anche rispetto alla Coppa Italia 2012-2013.

Infine, facendo un raffronto tra gli incassi assoluti della stagione 2012-2013 (9.318.690 €) nel 2013-2014 segna + 5.071.521 € che equivale a un +54,42%.

Donato Mongatti

