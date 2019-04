Consiglio comunale di Firenze: oggi seduta sul recupero della Manifattura Tabacchi

Lun, 08/04/2019 - 08:31 — La redazione

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Andrea Ceccarelli, è convocato per oggi, lunedì 8 aprile, alle 9,30 con prosecuzione pomeridiana ed eventuale prosecuzione nella giornata di martedì 9 aprile alle 9,30 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

In apertura di seduta il dibattito su sei delibere. La delibera dell'assessore Stefano Giorgetti sulle Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale del Canone Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e al Regolamento comunale per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici. La delibera dell'assessore Giovanni Bettarini sul Regolamento Urbanistico: variante di medio termine/01. Adozione con procedura semplificata (artt. 30 e ss. LR 65/2014). La delibera dell'assessore Giovanni Bettarini sull'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e piano di recupero AT 08.04 ex Manifattura Tabacchi. Conclusione del processo decisionale VAS. La delibera dell'assessore Stefano Giorgetti sul Piano Generale del Traffico Urbano. Adozione aggiornamento della classificazione delle strade comunali. La delibera dell'assessore Giovanni Bettarini sul progetto definitivo n. AQ0249/2018 – LT0296/2018 dei Servizi Tecnici, relativo all’intervento denominato "Torrino Santa Rosa – centro socializzazione per anziani" - approvazione con variante urbanistica. cod. Opera 160004-160087-180346. La delibera dell'assessore Massimo Fratini sull'approvazione del Regolamento delle Biblioteche Comunali fiorentine.

Alla ripresa dei lavori pomeridiani, prima di continuare il dibattito sulle delibere spazio al question time che tratterà: Nuovo parcheggio in piazza Strozzi; Pagamento COSAP Adea s.r.l.; Linea T2 e miglioramenti mobilità complementare di zona; Area di sosta per camper a Firenze; Per via dei Neri, trovare una soluzione invece che fare un’altra ordinanza?; Comitato elettorale Dario Nardella; In Piazza Stazione, tram sempre col semaforo rosso?; Cosa dice la legge sulle armi, ma non solo; Toscana Energia, una partecipata che ignora la trasparenza; Una gestione non prevista dal TUEL; Polimoda, una partecipata che ignora la trasparenza; Che estate (fiorentina) sarà.

A seguire le domande d'attualità.

Iscritte all'ordine dei lavori anche interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Le sedute si possono seguire in diretta video sul canale Youtube del Consiglio Comunale di Firenze.

A questo link il programma dei lavori all'ordine del giorno.