Renzi: #matteorisponde ai fiorentini. Stasera chat su Twitter dedicata a Firenze | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 16:55

social

Ven, 22/11/2013 – 13:09 — La Redazione

Renzi ci ha preso gusto e stasera, dopo le chat nazionali in vista delle primarie e per dedicarsi ai fiorentini che da qualche tempo sta trascurando, andrà in onda una edizione tutta cittadina di #matteorisponde. "Dalle 21 su Rtv38 (e sul sito www.matteorenzi.it) – annuncia il sindaco sui social network – risponderò in diretta alle vostre domande su Firenze. Se volete, potete inviarle già da ora su Facebook commentando questo post o su twitter utilizzando l’hashtag #matteorisponde".

Massimo Sconforto

