Violento temporale su Firenze, un'ora di 'tempesta' tra tuoni e fulmini – GUARDA IL VIDEO | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:49

PIOGGIA

Dom, 29/06/2014 – 23:43 — Matteo Cali

Una violenta ‘bomba’ d’acqua si è abbattuta su Firenze intorno alle 22.20 quando tuoni e fulmini hanno invaso il capoluogo toscano. Un’ora di ‘tempesta’ con numerosi centrali elettriche andate in tilt e zone rimaste per alcune decine di minuti al buio. La bomba d’acqua ha causato allagamenti e disagi al traffico, ma secondo l’amministrazione comunale non ci sarebbero particolari criticità. Molte le chiamate ai vigili del fuoco e gli interventi per allagamenti o improvvise cadute di rami dovute al forte temporale. GUARDA IL VIDEO DEL VIOLENTO TEMPORALE

