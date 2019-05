20-05-2019 i lavori della settimana sulle strade di Firenze

Lun, 20/05/2019 - 00:01 — La redazione

Asfaltature notturne in in via delle Bagnese e via della Scala, ma anche lavori di riqualificazione in piazza Edison con lo spostamento della fermata ATAF. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via questa settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l'elenco:

Piazzale Uffizi: per manutenzione facciata il 20 maggio dalle 7 alle 18 è previsto il restringimento di carreggiata.

Via dei Ginori: per lo smontaggio di un ponteggio è istituito il divieto di transito dalle 6 alle 17 il 20 maggio nel tratto da piazza San Lorenzo a Guelfa.

Via Genovesi: nel tratto da via Faentina al passaggio a livello, per un trasloco, è previsto il divieto di transito il 20 maggio.

Via delle Bagnese: lavori di asfaltatura in notturna nel tratto Grillaia-via di Greve, con divieto di transito dalle 21 alle 6 dal 20 al 22 maggio.

Via della Sala: divieto di transito nel tratto da via di Brozzi a via San Bonaventura per lavori di illuminazione pubblica, dal 20 al 22 maggio.

Via La Pira: lavori per allaccio fognatura, con restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri e semaforo.

Via dei Velluti: per nuovo allaccio Publiacqua ci saranno dei lavori dal 20 maggio al 7 giugno, con divieto di transito nel tratto Toscanella-piazza Pitti.

Via Maffia: per lavori relativi a un nuovo allaccio Publiacqua ci sarà il divieto di transito dal 20 maggio all’8 giugno nel tratto Sant’Agostino a Santo Spirito.

Via di San Domenico: all’altezza del numero 93, è previsto un restringimento di carreggiata per lavori di riqualificazione dal 20 maggio al 9 giugno.

Viale dei Mille: restringimenti di carreggiata per lavori di riqualificazione semaforica all’incrocio con via Pacinotti, dal 20 maggio al 28 giugno.

Via Luigiana: sono previsti lavori di posa della rete gas con divieto di transito dal 20 maggio al 28 giugno nel tratto da via Vecchia di Pozzolatico al confine comunale.

Via Aldini: per lavori edili divieto di transito da via Meucci a Villa Il Ventaglio, dal 20 maggio al 19 settembre.

Piazza Edison: per lavori di riqualificazione dal 20 maggio al 30 settembre sono previsti restringimenti di carreggiata e spostamento della fermata Ataf.

Via del Clasio: un anno di lavori edili con restringimento di carreggiata all’angolo Bargeo, dal 20 maggio.

Via della Scala: lavori di asfaltatura notturna nel tratto della corsia preferenziale Rucellai-Rosselli, dalle 21 alle 6 dal 21 al 23 maggio.

Via San Biagio a Petriolo: per lavori di allaccio fognatura, è previsto il divieto di transito dal 21 al 27 maggio nel tratto Piemonte-Camposanto.

Via delle Campora: per lavori di carico di materiale il 22 maggio sarà istituito il divieto di transito nel tratto Senese-Prati.

Piazza Mattei: restringimenti di carreggiata dal 22 maggio al primo giugno per allaccio Toscana Energia.

Via di Mantignano (tratto Ponticino-Musciana) e via Di Fagna (Cimitero Ugnano-Donicato): ci saranno lavori di diserbo dal 23 maggio all’8 giugno con divieto di transito dalle 9 alle 17.

Vie Angiolino Dei Corbizi, Fratelli Zeno, Leopoldo Traversi, Giovan Battista Ramusio, Andrea Corsali, Filippo Buonaccorsi, Felice Brancacci, San Francesco Saverio, Antonio Santucci: lavori di asfaltatura dal 23 maggio al 23 giugno, con divieti di transito per fasi.

Via Orsini: per un trasloco sarà chiusa la corsia preferenziale il 24 maggio.