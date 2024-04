Comunale: 650 biglietti omaggio per salutare il vecchio teatro | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:18

Domani

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 31/05/2014 – 00:02 — La Redazione

L’amour des trois Oranges di Sergej Prokof’ev sarà l’ultima opera che andrà in scena al Teatro Comunale di Firenze domani, domenica 1 giugno.

Bassilichi Spa, fra i soci fondatori del Maggio Musicale Fiorentino, ha deciso di donare 650 biglietti tra platea, palchi e galleria per la prima rappresentazione di domani (alle ore 20.30) per dare la possibilità agli appassionati e affezionati di "salutare" lo stroico teatro che chiuderà i battenti in favore del Nuovo Teatro dell’Opera.

I biglietti omaggio saranno disponibili fino ad esaurimento presso la biglietteria del Teatro Comunale oggi, sabato 31 maggio, dalle 14.00 alle 18.00 e domani, domenica 1 giugno, dalle 10.00 fino all’inizio dello spettacolo.

Segui @ilsitodifirenze

Monday, 02 June 2014 – 06:18

Domani

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 31/05/2014 – 00:02 — La Redazione

L’amour des trois Oranges di Sergej Prokof’ev sarà l’ultima opera che andrà in scena al Teatro Comunale di Firenze domani, domenica 1 giugno.

Bassilichi Spa, fra i soci fondatori del Maggio Musicale Fiorentino, ha deciso di donare 650 biglietti tra platea, palchi e galleria per la prima rappresentazione di domani (alle ore 20.30) per dare la possibilità agli appassionati e affezionati di "salutare" lo stroico teatro che chiuderà i battenti in favore del Nuovo Teatro dell’Opera.

I biglietti omaggio saranno disponibili fino ad esaurimento presso la biglietteria del Teatro Comunale oggi, sabato 31 maggio, dalle 14.00 alle 18.00 e domani, domenica 1 giugno, dalle 10.00 fino all’inizio dello spettacolo.

Segui @ilsitodifirenze