Degrado stazione Firenze: scatta la chiusura ai binari AV – Foto | Il Sito di Firenze

Tuesday, 15 July 2014

SMN

Sab, 12/07/2014 – 13:43 — La Redazione

Stamani è scattata la chiusura dei tre binari della stazione di Santa Maria Novella di Firenze: accesso consentito alle banchine solo dopo aver mostrato il titolo di viaggia agli addetti di Ferrovie e alla Polfer.

Inevitabili le code ai varchi (realizzati con semplici transenne). I questuanti si sono spostati in altre zone come nell’area di arrivo e partenza dei taxi.

