ADV: "Se arriva un'offerta importante Cuadrado lascia la Fiorentina" | Il Sito di Firenze

Il Presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, stamani è arrivato al Centro Sportivo della squadra Viola. Motivo della visita il confronto con Cuadrado: il talento colombiano che da settimane al centro delle voci di mercato.

Queste le parole di ADV rilasciate ai giornalisti pochi minuti fa.

“Ci siamo parlati stamattina con Cuadrado – ha detto ADV – il ragazzo sta bene e si è dimostrato schietto e franco, mi ha detto che se arrivasse una grande proposta non potrebbe perdere questa occasione. Gli ho detto che qui c’è un progetto serio e che potrebbe scegliere di rimanere un altro anno in una squadra con un progetto vincente. Certo – ha ammesso – se dovesse arrivare un’offerta importante il ragazzo va lasciato andare. È stato un confronto serio e onesto. La prossima sarà una settimana importante, non dico percentuali, la speranza che Cuadrado resti c’è, ma forse nei prossimi giorni le offerte arriveranno. Questa è una trattativa che tutta la città deve sapere: non si fa niente di nascosto, questa è una cosa importante e saprete tutto. Se c’è la possibilità di tenerlo a Firenze sarò disposto a fare anche un sacrificio (economico, ndr), ma se arrivano quelle cifre che tutti ci aspettiamo – ha ribadito – sarà praticamente impossibile trattenerlo. Quando arrivano le proposte da parte delle grandi squadre, arrivano anche grandi stipendi e qui non possiamo permetterci di rompere un equilibrio di un gruppo che è cosa fondamentale, al massimo possiamo adeguare lo stipendio a quello degli altri campioni che sono già qui. Ci siamo dati una settimana, dieci giorni, o al massimo un paio di settimane, per risolvere la questione”. “Non posso svelare le linee di mercato, ma la società non si farà trovare impreparata – ha detto riferendosi alle strategie da adottare in caso di partenza o permanenza di Cuadrado – arriveranno due o tre innesti nelle prossime due settimane o anche prima, ma già adesso vedo la Fiorentina dietro a solo tre squadre (Juventus, Roma e Napoli, ndr) – la squadra sarà supercompetitiva. Cuadrado è un grande giocatore, ma in questa rosa non ci sono giocatori indispensabili, la sua forza – ha concluso – è il gruppo”.

Dunque, chi si aspettava una svolta definitiva sulla questione dovrà attendere. La permanenza o la partenza del colombiano, data l’importanza e le caratteristiche del giocatore, è questione determinante per il gioco della Fiorentina di Montella. A tre settimane dall’inizio del Campionato sarebbe stato opportuno mettere un punto fermo, ma, come da tradizione di casa Viola, siamo davanti all’ennesima novella dello stento.



