Consiglio comunale di Firenze: oggi la prima seduta del 2020

Lun, 13/01/2020 - 13:04 — La redazione

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani, è convocato per oggi, lunedì 13 gennaio, alle 14,15 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

In apertura lo spazio dedicato ai Question Time. Verranno affronatti i seguenti temi: La cultura della memoria a Firenze e l'installazione delle Pietre d’Inciampo. Omicidio stradale, una strage inaccettabile. Abitare Solidale. Stadio, Commisso richiama l'architetto Casamonti: ipotesi restyling “soft” del Franchi. L'Epifania la chiusura della “Stanzina” si porta via?. Fast infausto per lo stadio?

Dopo le comunicazioni e le domande d'attualità verranno dibattute due delibere. Dall'assessora Cecilia Del Re su: Piano casa 87 Comparto residenziale di completamento RC12 Guarlone Sud. Secondo atto aggiuntivo inerente obblighi assunti con convenzione del 11.02.1994 e ss.mm.ii. dalle Cooperative Edilizie sull'area censita a catasto al foglio 108, particelle 2423 e 2426. Approvazione schema. Dell'assessore Federico Gianassi su Toscana Energia Spa - Approvazione modifiche statutarie. A seguire interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Le sedute si possono seguire in diretta video sul canale Youtube del Consiglio Comunale di Firenze.

A questo link il programma dei lavori all'ordine del giorno.