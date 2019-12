RC auto, nel 2019 è aumentata del 10% in Toscana

Gio, 26/12/2019 - 17:37 — La redazione

L'assicurazione auto è una spesa che tocca a ogni automobilista, e può variare sensibilmente anche tra città della stessa Regione.

I costi maggiori si registrano al Sud, ma anche la Toscana deve fare i conti con polizze RC auto dal costo decisamente superiore alla media nazionale.

Un recente studio ha evidenziato che in Toscana nel 2019 il prezzo medio di un'assicurazione auto ha superato di gran lunga la spesa di 1.000 euro annui, denotando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

I dati di spesa sono stati registrati senza tener conto delle altre garanzie accessorie come kasko, furto e incendio, soccorso stradale ecc. Con l'aggiunta di queste opzioni il costo della polizza sarebbe ancora più alto.

Un'opzione valida per calmierare la spesa relativa alla polizza, può essere quella di preferire un' assicurazione auto online come UnipolSai, gruppo consolidato che bene si distingue per la convenienza delle offerte, specie se connesse all'installazione della scatola nera, dispositivo che contribuisce fortemente a ribassare il costo del premio assicurativo.

La provincia più cara in assoluto è Prato, dove gli automobilisti devono versare annualmente oltre 1.400 euro. La città fa registrare i costi più alti non solo in Toscana, ma in generale in tutta Italia.

Al secondo posto di questa poco gratificante classifica c'è Massa-Carrara, dove il costo di una polizza per l'automobile supera i 1.200 euro.

Piange anche Firenze, dove gli automobilisti devono versare annualmente una cifra vicina ai 1.100 euro. A seguire c'è Lucca, dove il costo per assicurare l’automobile è ben oltre i 1.000 euro. Entrambe le città, rispetto all'anno precedente, hanno fatto registrare un aumento piuttosto considerevole.

Scorrendo la classifica troviamo Livorno e Pisa, dove il costo dell'RCA si assesta a meno di 1.000 euro.

Arezzo e Siena sono invece sotto la media regionale, in quanto in entrambe le città si paga una quota compresa tra gli 830 e gli 850 euro.

La città più economica della Toscana è Grosseto, che invece va in controtendenza rispetto agli scenari delle altre corregionali. Assicurare un veicolo a quattro ruote costa poco più di 800 euro, una cifra quasi "irrisoria" se paragonata agli oltre 1.400 euro pagati a Prato per sottoscrivere una polizza analoga.

A Grosseto rispetto alla media stagionale, si paga quasi 250 euro in meno, mentre rispetto a Prato il risparmio si attesta addirittura sui 600 euro annui.