Regionali, mobilitazione Pd. Sindaci, dirigenti e militanti in 500 luoghi della Toscana

E' partita la mobilitazione straordinaria del Pd in Toscana in vista delle elezioni regionali. Da domani, 10 settembre, fino a domenica 13 settembre, militanti, sindaci, amministratori e candidati saranno in 500 luoghi di aggregazione per fare campagna elettorale a favore del candidato governatore Eugenio Giani. "E' una sfida decisiva quella del 20 e 21 settembre - afferma la segretaria del Pd toscano Simona Bonafè -, in campo ci sono due proposte antitetiche di Toscana e noi non lasceremo questa regione nelle mani di chi vuole con un tratto di penna cancellare tutto quello che abbiamo costruito in questi anni insieme ai mondi dell'impresa, della cultura, del volontariato e voltare le spalle ai nostri valori". A causa dell'emergenza sanitaria, aggiunge Bonafè, "abbiamo dovuto in parte rinunciare alle nostre feste che erano occasioni di incontro fondamentali, ma non vogliamo rinunciare, in sicurezza, al contatto con le persone. Abbiamo in campo una squadra, fatta di iscritti, sindaci, amministratori ed esponenti nazionali del nostro partito. Anche questa volta uniti si vince".