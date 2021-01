Deposito nazionale rifiuti radioattivi, in Toscana due siti idonei.

Mar, 05/01/2021 - 11:29 — La redazione

Si trovano in Toscana due dei 67 siti potenzialmente idonei per ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico: il primo è l'area compresa tra Pienza e Trequanda, in provincia di Siena, ed il secondo è il comune di Campagnatico nel grossetano.

L'elaborato di Sogin (società statale incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari) che va a comporre la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), inserisce entrambe le aree nella "classe d'idoneità A2". I 67 siti, infatti, non sono tutti equivalenti tra di essi ma presentano differenti gradi di priorità.

Con la pubblicazione partono, di fatto, i due mesi di consultazione dei documenti. Nei quattro mesi successivi partirà il seminario nazionale. Oltre alla Toscana sono sei le Regioni selezionate dal documento: Piemonte, Lazio, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia.