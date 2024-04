Bargello Jazz: a settembre arrivano a Firenze Rava, Trilok Gurtu e Servillo | Il Sito di Firenze

Torna Jazz al Bargello, la rassegna organizzata da Music Pool in collaborazione con il Polo Museale Fiorentino nella stupenda cornice del Cortile del Museo Nazionale del Bargello di Firenze.

Lunedì 8 settembre spazio al meglio del jazz nostrano: Enrico Rava, instancabile come non mai si mette alla guida di un quartetto formato da giovanissimi talenti e sforna per la stagione 2014 l’Enrico Rava New Quartet. Ne fanno parte Francesco Diodati, Gabriele Evangelista ed Enrico Morello. Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo.

Venerdì 12 settembre in concerto per Jazz al Bargello uno dei percussionisti più conosciuti, Trilok Gurtu. Nell’arco della sua carriera ha suonato nei festival di tutto il mondo, collaborando con tantissimi artisti quali, tra gli altri, John McLaughlin e gli Oregon di Ralph Towner. La strumentazione che Trilok Gurtu usa è semplice quanto fantasiosa: accanto ai soliti cimbali, congas, tabla indiani, timpani e campanacci figurano cajon del flamenco e, addirittura, recipienti pieni d’acqua nei quali vengono immersi oggetti sonori che, vibrando, realizzano effetti acustici sorprendenti.

Chiude Lunedì 15 settembre il trio di Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto. Un trio quasi naturale, nonostante provenga da culture musicali diverse, nato dalle ripetute collaborazioni che i singoli musicisti si sono scambiate nel corso degli anni, dotato di una personalità musicale fuori dal comune, di una essenzialità sonora capace di generare mille emozioni. Il trio ha pubblicato l’album “L’amico di Cordoba” che segue rotte sonore simili a quelle degli Avion Travel ma con una maggior propensione verso il jazz e soprattutto verso il tango, generi che riescono ad amalgamarsi comodamente grazie all’estro pianistico di Mangalavite, ai preziosi inserti di sax di Girotto e ad un Servillo come sempre interprete elegante.

Programma Jazz al Bargello

Lunedì 8 settembre – Enrico Rava New Quartet

Venerdì 12 settembre – Trilok Gurtu

Lunedì 15 settembre – Servillo, Mangalavite, Girotto

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso: posto unico 15 euro

Info: 055 240397 – www.eventimusicpool.it

Prevendite: www.boxol.it, www.ticketone.it



