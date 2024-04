Calcio Storico Fiorentino: c'è la prova TV. Chi sgarra salta la finale | Il Sito di Firenze

Thursday, 26 June 2014 – 07:57

Commissione disciplinare

Ven, 01/06/2012 – 10:46 — La Redazione

Nessuna possibilità di farla franca. I calcianti che commetteranno irregolarità in campo ora dovranno fare subito i conti con la prova tv e saranno squalificati per la finale. Lo rende noto la commissione disciplinare del Calcio Storico Fiorentino, che ha ufficializzato le novità del regolamento 2012. Quest’anno quindi la commissione potrà contare sulle registrazioni video per giudicare il comportamento dei calcianti: durante le partite quattro telecamere saranno costantemente puntate su quattro diverse aree del terreno di gioco e nulla potrà sfuggire alle riprese. Inoltre le immagini saranno valutate immediatamente dopo le partite e i calcianti che infrangeranno il regolamento verranno subito sospesi per poi essere giudicati a fine torneo. Lo scorso anno i rapporti degli arbitri avevano portato a due radiazioni, ma altre irregolarità non sono state sanzionate perché mancavano riprese ufficiali delle partite. Ora invece, con la realizzazione dei filmati ufficiali del Comune di Firenze, la prova video sarà valida a tutti gli effetti e sarà utilizzata dalla commissione disciplinare insieme ai referti arbitrali. Altra importante novità riguarda le espulsioni: nel caso in cui un calciante si rifiuti di lasciare il campo dopo l’ordine degli arbitri, il colore sarà qualunque sia il risultato sconfitto a tavolino e perderà il contributo spettante per il 2012.

La commissione inoltre a preso atto delle nuove regole sul combattimento a terra, confermando il divieto di colpire qualunque calciante si trovi a terra con almeno tre punti d’appoggio. Ugualmente i calcianti atterrati potranno lottare, ma non colpire gli avversari.

