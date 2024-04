Morto a San Frediano, su facebook il dolore degli amici di Riccardo Magherini. L'etoile Abbagnato: "Ti voglio bene fratello" | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 17:52

Lun, 03/03/2014 – 20:26 — Matteo Cali

L’uomo morto nella notte in Borgo San Frediano, in seguito ad un arresto cardiaco dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri, è Riccardo Magherini (nella foto da Facebook), quarantenne padre di una bambina di due anni, conosciuto in città e con un passato da ‘promessa’ nelle giovanili della Fiorentina vincendo nel 1992, neanche diciottenne, il Torneo di Viareggio. Appresa la notizia sulla sua pagina Facebook, in cui compaiono la sua foto con occhiali da sole e sigaretta in bocca e quella della figlia come sfondo di copertina, va in scena il dolore e la commozione degli amici più cari.

"Ciao Maghero!","Ciao Ricca", tanti cuori, "Ricky….. nn c posso credere. mamma mia ke botta….ciao grande uomo……", "non ci posso credere… non è possibile… sto piangendo.." scrive Luca, "Io non ci voglio credere.. ditemi che non è vero.." pochi minuti prima Ana. "Ricky…ti avrei voluto abbracciare forte. Ciao amico!" e ancora "Ti voglio bene fratello…mi mancherai tanto"di Eleonora Abbagnato, etoilè dell’Operà di Parigi, tra le prime a lasciare un ricordo. La commozione degli amici per la notizia improvvisa di una morte che si nasconde nel mistero della vita. E’ attesa l’autopsia.

Lun, 03/03/2014 – 20:26 — Matteo Cali

L’uomo morto nella notte in Borgo San Frediano, in seguito ad un arresto cardiaco dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri, è Riccardo Magherini (nella foto da Facebook), quarantenne padre di una bambina di due anni, conosciuto in città e con un passato da ‘promessa’ nelle giovanili della Fiorentina vincendo nel 1992, neanche diciottenne, il Torneo di Viareggio. Appresa la notizia sulla sua pagina Facebook, in cui compaiono la sua foto con occhiali da sole e sigaretta in bocca e quella della figlia come sfondo di copertina, va in scena il dolore e la commozione degli amici più cari.

"Ciao Maghero!","Ciao Ricca", tanti cuori, "Ricky….. nn c posso credere. mamma mia ke botta….ciao grande uomo……", "non ci posso credere… non è possibile… sto piangendo.." scrive Luca, "Io non ci voglio credere.. ditemi che non è vero.." pochi minuti prima Ana. "Ricky…ti avrei voluto abbracciare forte. Ciao amico!" e ancora "Ti voglio bene fratello…mi mancherai tanto"di Eleonora Abbagnato, etoilè dell’Operà di Parigi, tra le prime a lasciare un ricordo. La commozione degli amici per la notizia improvvisa di una morte che si nasconde nel mistero della vita. E’ attesa l’autopsia.