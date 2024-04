Trasforma carabina in arma da guerra: arrestato 19enne | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 14:15

Figline Valdarno

Ven, 29/08/2014 – 00:00 — La Redazione

I Carabinieri di Figline Valdarno hanno arrestato un diciannovenne per aver modificato una carabina in un’arma da guerra.

L’episodio è accaduto l’altra notte quando i residenti di Renacci, destati da rumori di spari, hanno avvertito di Carabinieri. Giunti sul luigo, i militari dell’Arma hanno scovato il 19enne in compagnia di altri due ragazzi (denunciati) in possesso di due bossoli, una cartuccia cal. 7,62 e tappi in gomma per le orecchie.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il 19enne aveva regolarmente denunciato la detenzione di una carabina ed una pistola. Presso l’abitazione del 19enne la perquisizione ha svelato la carabina modificata un otturatore per mitraglietta ‘MG’, una pistola marca Waltehr e varie munizioni.

