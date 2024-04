Venerdì 18 luglio il Paolo Fresu Quintet al Teatro Romano di Fiesole | Il Sito di Firenze

Per Vivere Jazz all’Estate Fiesolana venerdì 18 luglio, ore 21.30 Il quintetto di Paolo Fresu festeggia i trent’anni di vita: nato nel 1984 dall’incontro di Paolo Fresu allora ventitreenne e Roberto Cipelli, è entrato a pieno diritto a far parte della storia del moderno jazz italiano, aggiudicandosi il primato di più longeva formazione europea, primato celebrato nell’ultimo album 30! pubblicato dalla Tuk Music, etichetta discografica di Paolo, inaugurata dall’uscita del doppio lavoro che ha fatto registrare un autentico record di vendite e un rinnovato interesse – specialmente internazionale – attorno a questo straordinario combo di geniali musicisti, Songlines/Night and Blue (2 cd, 2010). Questi due album seguono una serie di incisioni per la Blue Note (2004- 2008) che ne hanno celebrato la creatività, la freschezza e la longevità.

Dopo varie forme il Paolo Fresu Quintet diviene gruppo odierno a cavallo fra il 1984 e il 1985 con la registrazione di Ostinato per la Splasc(h) Records, e si consacra come uno dei gruppi di punta del jazz italiano con il disco Inner Voices assieme al sassofonista americano Dave Liebman (1986). Il gruppo ha tenuto concerti nelle più importanti città e Festival sia italiani che stranieri di ogni continente, registrando spesso per Radio e Televisioni internazionali. Il disco Night on the City inciso per la francese Owl vince il premio ‘Choc’ per l’anno 1995 della rivista francese specializzata ‘Jazzman’ e fa guadagnare a Paolo Fresu i premi dell’Academie du Jazz’ di Parigi e il prestigioso ‘Django d’Or’ come miglior musicista di jazz d’Europa.

Nella musica del quintetto, il jazz moderno si mescola alla varietà melodica e cromatica del Mediterraneo. In scaletta si passa da brani come Sono andati? dalla Boheme di Giacomo Puccini, un omaggio all’opera che i 5 musicisti esplorano solo da qualche anno, essendo da sempre la loro sensibilità più incline al rock; per passare poi a un brano di Alice Cooper Only Wooman Bleed, cavallo di battaglia negli anni ’80: così la formazione racconta i suoi 30 anni di storia.

Ingresso: I sett. € 26 int., € 21 rid. – II sett. € 22 int., € 20 rid.

INFORMAZIONI E PREVENDITE

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

già disponibili su www.estatefiesolana.it e nei circuiti Box Office Toscana e Ticketone

ESTATE FIESOLANA CARD è il nuovo abbonamento a 3 o 4 spettacoli disponibile in tre versioni, acquistabile solo su www.estatefiesolana.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana:

VERDE (concentrata sulla prima parte di festival) 45 €

PAT METHENY UNITY GROUP 16 giugno

AMADOU & MARIAM 26 giugno

LA CLEMENZA DI TITO 11 luglio

BLU (concentrata sulla seconda parte di festival) 35 €

TEATRO DELLA CADUTA 15 luglio

PAOLO FRESU QUINTET 18 luglio

TOMMY – THE WHO 24 luglio

ROSSA (distribuita su tutto il periodo) 55 €

PAT METHENY UNITY GROUP 16 giugno

LA CLEMENZA DI TITO 12 luglio

MARTA CUSCUNÀ 16 luglio

TOMMY – THE WHO 24 luglio

Gli abbonamenti, che comprendono spettacoli di diverso genere, sono a posto fisso e numerato, non nominativi e quindi trasferibili, offerti ad un prezzo promozionale.

Chi acquisterà un biglietto o una ESTATE FIESOLANA CARD online tramite la piattaforma Boxol.it potrà richiederne la consegna, gratuita, anche sul proprio telefono cellulare (iOS o Android), tramite un Passbook sul proprio smartphone. Il nuovo servizio si affianca a quelli già attivi nei tradizionali punti vendita di tutto il circuito Box Office e alla vendita online che prevede l’emissione e l’invio del biglietto in formato pdf, nella propria casella e-mail, con codice a barre a lettura ottica. Chi acquisterà tramite internet non dovrà quindi più recarsi al botteghino per il ritiro della busta con i biglietti.

I biglietti soggetti a riduzione saranno, per la prima volta, acquistabili anche online. Il controllo dei requisiti necessari alla riduzione sarà effettuato all’ingresso dello spettacolo.

Le RIDUZIONI sono previste per i minori di anni 18, i maggiori di anni 65, i residenti nei Comuni di Fiesole e Vaglia, i Soci Coop (per alcuni eventi selezionati).

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Biglietteria del Teatro Romano, via Portigiani 3, Fiesole, tel. 055 5961293 (ore 10/18.30)

www.estatefiesolana.it / e-mail: info.estatefiesolana@gmail.com



Per Vivere Jazz all’Estate Fiesolana venerdì 18 luglio, ore 21.30 Il quintetto di Paolo Fresu festeggia i trent’anni di vita: nato nel 1984 dall’incontro di Paolo Fresu allora ventitreenne e Roberto Cipelli, è entrato a pieno diritto a far parte della storia del moderno jazz italiano, aggiudicandosi il primato di più longeva formazione europea, primato celebrato nell’ultimo album 30! pubblicato dalla Tuk Music, etichetta discografica di Paolo, inaugurata dall’uscita del doppio lavoro che ha fatto registrare un autentico record di vendite e un rinnovato interesse – specialmente internazionale – attorno a questo straordinario combo di geniali musicisti, Songlines/Night and Blue (2 cd, 2010). Questi due album seguono una serie di incisioni per la Blue Note (2004- 2008) che ne hanno celebrato la creatività, la freschezza e la longevità.

Dopo varie forme il Paolo Fresu Quintet diviene gruppo odierno a cavallo fra il 1984 e il 1985 con la registrazione di Ostinato per la Splasc(h) Records, e si consacra come uno dei gruppi di punta del jazz italiano con il disco Inner Voices assieme al sassofonista americano Dave Liebman (1986). Il gruppo ha tenuto concerti nelle più importanti città e Festival sia italiani che stranieri di ogni continente, registrando spesso per Radio e Televisioni internazionali. Il disco Night on the City inciso per la francese Owl vince il premio ‘Choc’ per l’anno 1995 della rivista francese specializzata ‘Jazzman’ e fa guadagnare a Paolo Fresu i premi dell’Academie du Jazz’ di Parigi e il prestigioso ‘Django d’Or’ come miglior musicista di jazz d’Europa.

Nella musica del quintetto, il jazz moderno si mescola alla varietà melodica e cromatica del Mediterraneo. In scaletta si passa da brani come Sono andati? dalla Boheme di Giacomo Puccini, un omaggio all’opera che i 5 musicisti esplorano solo da qualche anno, essendo da sempre la loro sensibilità più incline al rock; per passare poi a un brano di Alice Cooper Only Wooman Bleed, cavallo di battaglia negli anni ’80: così la formazione racconta i suoi 30 anni di storia.

Ingresso: I sett. € 26 int., € 21 rid. – II sett. € 22 int., € 20 rid.

INFORMAZIONI E PREVENDITE

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

già disponibili su www.estatefiesolana.it e nei circuiti Box Office Toscana e Ticketone

ESTATE FIESOLANA CARD è il nuovo abbonamento a 3 o 4 spettacoli disponibile in tre versioni, acquistabile solo su www.estatefiesolana.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana:

VERDE (concentrata sulla prima parte di festival) 45 €

PAT METHENY UNITY GROUP 16 giugno

AMADOU & MARIAM 26 giugno

LA CLEMENZA DI TITO 11 luglio

BLU (concentrata sulla seconda parte di festival) 35 €

TEATRO DELLA CADUTA 15 luglio

PAOLO FRESU QUINTET 18 luglio

TOMMY – THE WHO 24 luglio

ROSSA (distribuita su tutto il periodo) 55 €

PAT METHENY UNITY GROUP 16 giugno

LA CLEMENZA DI TITO 12 luglio

MARTA CUSCUNÀ 16 luglio

TOMMY – THE WHO 24 luglio

Gli abbonamenti, che comprendono spettacoli di diverso genere, sono a posto fisso e numerato, non nominativi e quindi trasferibili, offerti ad un prezzo promozionale.

Chi acquisterà un biglietto o una ESTATE FIESOLANA CARD online tramite la piattaforma Boxol.it potrà richiederne la consegna, gratuita, anche sul proprio telefono cellulare (iOS o Android), tramite un Passbook sul proprio smartphone. Il nuovo servizio si affianca a quelli già attivi nei tradizionali punti vendita di tutto il circuito Box Office e alla vendita online che prevede l’emissione e l’invio del biglietto in formato pdf, nella propria casella e-mail, con codice a barre a lettura ottica. Chi acquisterà tramite internet non dovrà quindi più recarsi al botteghino per il ritiro della busta con i biglietti.

I biglietti soggetti a riduzione saranno, per la prima volta, acquistabili anche online. Il controllo dei requisiti necessari alla riduzione sarà effettuato all’ingresso dello spettacolo.

Le RIDUZIONI sono previste per i minori di anni 18, i maggiori di anni 65, i residenti nei Comuni di Fiesole e Vaglia, i Soci Coop (per alcuni eventi selezionati).

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Biglietteria del Teatro Romano, via Portigiani 3, Fiesole, tel. 055 5961293 (ore 10/18.30)

www.estatefiesolana.it / e-mail: info.estatefiesolana@gmail.com