Corsa a sindaco di Firenze: notti insonni per i candidati. Oggi lo spoglio | Il Sito di Firenze

Nel giorno delle elezioni abbiamo fatto un giro tra alcuni comitati dei candidati sindaco per Firenze. A campagna elettorale finita, l’attività è ancora frenetica. Facce provate, un po’ ovunque, da notti trascorse ad attaccare manifesti, fare volantinaggi e tenere comizi. Incontri e aperitivi elettorali sono conclusi, ma ci sono i rappresentanti di lista sparsi nei seggi e i telefoni non smettono di squillare un secondo. Poi ci sono i social network, lì il “bombardamento elettorale” è consentito. Le donne mascherano la fatica col trucco, ma per gli uomini i segni dello stress sono evidenti. C’è chi ha perso addirittura 7 chili da quando è iniziata la propaganda: per qualcuno la dieta da stress è stata un toccasana, altri avranno bisogno di una cura ricostituente.

Adesso le urne sono chiuse, ma la concomitanza con le europee dà precedenza allo spoglio dei candidati al parlamento dell’Unione. Domani inizierà lo spoglio per le elezioni amministrative e il terribile conteggio delle preferenze terrà molti sul filo di lana. Non mancheranno le sorprese, né i trombati eccellenti, così come i ricorsi. A sfidare Dario Nardella (benedetto da Matteo Renzi) si sono presentati in nove: Laura Bennati, Gianna Scatizzi, Tommaso Grassi, Achille Totaro, Cristina Scaletti, Paolo Manneschi, Miriam Amato, Attilio Armando Tronca e Marco Stella. Secondo gli ultimi sondaggi il futuro sindaco di Firenze dovrebbe essere deciso dal ballottaggio di domenica 8 giugno, ma i primi risultati del PD alle europee allontanano questa possibilità. Se Nardella non raggiungerà il 50% più uno dei voti, ci saranno altre due settimane di passione, passione che non ha coinvolto gli elettori, perché i primi dati sull’affluenza fanno segnare un record negativo.



