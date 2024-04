Hard Rock Cafè Firenze: arrivano semifinalisti della Battle Of The Bands | Il Sito di Firenze

Inizia il count down per i semifinalisti della Battle Of The Bands, il concorso rock organizzato da Hard Rock Cafe assieme a Virgin Radio e Fiat per dare spazio a band emergenti del panorama italiano. Venerdì 14 settembre, ore 22.00, dopo Roma, arriva all’Hard Rock Cafe di Firenze la sfida tra rock band, ora più accanita che mai, visto che è stato reso noto il nome dell’ headliner del 27 settembre: IGGY & THE STOOGES. La band vincitrice del concorso infatti aprirà il concerto in piazza della Repubblica al padrino del punk rock americano. Attese e sudate queste semifinali, che vedono in gara 6 band già sfidatesi a luglio nei 3 Hard Rock Cafe ed altre 3 che hanno avuto la fortuna di essere ripescate fra gli oltre 90mila voti on line raccolti da fine luglio ai primi di settembre.

A Firenze, quindi, venerdì 14 settembre a partire dalle ore 22.00 ci sarà la sfida tra i Seta (Verona), i Desma (Brescia), ed i Global Eclipse (Varese).

In giuria Piero Pelù e Ghigo Renzulli dei Litfiba, Michele Manzotti, giornalista musicale de La Nazione e Tommaso Dettori, di Hard Rock Cafe. La giuria dovrà valutare le perfomance per le capacità tecniche e interpretative delle band.

Dopo le semifinali di Roma (giovedi’ 13) e Firenze sarà la volta di Venezia, sabato 15 settembre. Rimarranno quindi in gara solo 3 band per la sfida finale all’Hard Rock Cafe di Firenze prevista per giovedì 20 settembre.



