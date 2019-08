Toscana Aeroporti I Medicei: arrivano Marín Alarcón e Gentile

Ven, 02/08/2019 - 09:35 — La redazione

Due nuovi giocatori di prima linea chiamati a fare il loro esordio con la maglia del giglio di Firenze per la prossima stagione. La Toscana Aeroporti I Medicei ha ingaggiato i piloni Emmanuel Marín Alarcón - classe 1993, 183 cm per 120 kg – nativo della Patagonia argentina, e l’aquilano Enzo Gentile - classe 2001, 186 cm per 107 kg.

Marin Alarcón (foto) proviene dal Club Atlético San Isidro ed è alla sua prima esperienza in Europa. Ha alle spalle esperienze importanti con le rappresentative senior e giovanili delle varie unioni argentine come URBA Emergenti (Unión de Rugby de Buenos Aires), USR (Unión Santacruceña de Rugby), Selezione Regionale Patagonica. Recentemente è stato convocato per un raduno della Nazionale Argentina. In attesa di raggiungere il club biancoargentorosso per l’inizio della preparazione ha dichiarato: «Sono nato nel sud dell’Argentina, trasferito poi a Buenos Aires per gli studi e per proseguire la mia attività sportiva. Ho scelto I Medicei come finestra sul professionismo perché disputa un torneo di alto livello conseguendo buoni risultati. Da questa stagione mi auguro il meglio e di poter lottare per degli obiettivi importanti. Spero di adattarmi presto al gioco e alla vita sociale per essere il prima possibile disponibile al 100% per la squadra. Mi piace molto la difesa, spingere in mischia e mettere pressione agli avversari sia nei lanci del gioco sia nel movimento generale».

Proviene dall’Unione Rugby L'Aquila il diciottenne Enzo Gentile. Pur nella giovane età il pilone aquilano, che può giocare indifferentemente a destra e a sinistra, ha esperienze importanti alle spalle come l’aver frequentato l'academy dei Crusaders a Christchurch. Ha vestito precedentemente la maglia della Polisportiva L’Aquila Rugby e dell'Avezzano Rugby.