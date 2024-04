Vigili nelle segreterie degli assessori: botta e risposta Stella-Gianassi | Il Sito di Firenze

Wednesday, 25 June 2014 – 20:21

Palazzo Vecchio

Mar, 24/06/2014 – 00:01 — La Redazione

“L’assessore Federico Gianassi ci spieghi perché è stata fatta la determina dirigenziale 04584 del 16 giugno 2014 con la quale l’assessore Alessia Bettini chiedeva un appartenente al corpo della polizia municipale, Francesca Ricci, nella sua segreteria. Se questa richiesta era necessaria prima perché ora le ragioni di opportunità la rendono non più necessaria? Ma quale opportunità, siete stati smascherati”. E’ quanto chiede il capogruppo di Forza Italia Marco Stella in merito al personale delle segreterie degli assessori.

“Di una persona o c’è bisogno o no – continua Stella -. A questo punto mi chiedo come questa vigilessa fosse stata scelta e quale fosse il suo curriculum. Inoltre la sua presenza in segreteria dell’assessorato all’ambiente era già stata decisa e la determina fatta: se la notizia non fosse uscita sui giornali sarebbe stata ugualmente revocata? Gianassi risponda a queste domande”.

Nel pomeriggio, l’assessore Gianassi aveva così replicato al primo comunicato di Stella: “Nessun agente di polizia municipale sarà tolto dai servizi di strada per essere impiegato nelle segreterie dei vari assessori”.

“Un vigile – spiega Gianassi – è presente nella segreteria del sindaco, consuetudine che Dario Nardella ha mantenuto dopo che analogamente era stato fatto da Matteo Renzi e da Leonardo Domenici. Per quanto riguarda le segreterie degli assessori, non sarà presente alcun vigile. Solo in un caso un assessore aveva fatto questa richiesta ma per ragioni di opportunità è stato deciso, d’accordo con la persona interessata, di revocare questo provvedimento”.

