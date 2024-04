Aeroporto di Firenze, Rossi su Facebook: "La nuova pista si farà" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 26 August 2014 – 07:24

Il presidente della Regione Toscana in un post sul social network

Mar, 05/06/2012 – 15:49 — La Redazione

La nuova pista dell’aeroporto di Firenze ”si fara”’. Lo assicura Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, in un post su Facebook. Proprio ieri il sindaco Matteo Renzi aveva invitato Rossi a prendere una decisione sulllo sviluppo dello scalo fiorentino. Alta velocita’, Autostrada e Aeroporto”, afferma Rossi, sono ”le 3 A che dobbiamo ultimare per aiutare la ripresa economica della Toscana, la sua competitivita’ e capacita’ di attrazione. L’Alta velocita’ e’ quasi ultimata: mancano solo gli 8 km e la nuova stazione di Firenze”. Per ”l’Autostrada si sta lavorando per completare la Tirrenica e far partire, entro il 2013, i lavori per la terza corsia dell’A11 Firenze-Pistoia e dell’A1 Firenze Sud-Incisa”. Per quanto riguarda l’aeroporto, assicura Rossi, ”la nuova pista si fara’. Ma cosi’ come io ho fiducia che Renzi riesca a completare la tramvia entro il 2015 (altrimenti l’Europa si riprendera’ 36 milioni di euro), chiedo anche a lui di fidarsi di me sul rispetto dell’impegno che ho preso, mettendoci la faccia, per l’ammodernamento di Peretola”. La Regione Toscana detiene circa il 4,9% delle quote societarie di AdF.

