Dal Tetris-Poker, alla richiesta di matrimonio. Sempre più schiavi delle App | Il Sito di Firenze

Riprendere con la camera del proprio smartphone le carte distribuite sul tavolo e calcolare le possibilità di vincere la mano. È questa la funzione di Poker Camera, una delle ultime applicazioni destinate ai nostri telefonini di ultima generazione, con i quali, a quanto pare, possiamo fare proprio tutto, dal sacro al profano. In particolare le app dedicate al texas holdem, come quella appena citata, stanno riscuotendo un notevole successo, in concomitanza della fortuna di cui sta godendo questo gioco da alcuni anni a questa parte. Tante quindi le app dedicate agli appassionati del gioco, alcune anche molto curiose perché innovative e inusuali, come il Tetris giocato con le carte da poker (Poker Revolution). Secondo le ultime statistiche sono addirittura 19 le applicazioni di norma scaricate dagli utenti sul proprio smartphone, sette delle quali utilizzate con frequenza perché funzionali. Molte di queste sono davvero valide, specialmente quelle che consentono di comunicare gratuitamente con gli amici e la famiglia (tra le più utilizzate ci sono Viber, Skype, WhatsApp), altre sono invece del tutto inutili, e ci sarebbe da indagare sulle “menti” di cui sono il frutto. Doveva essere cresciuto in campagna, ma essere costretto a lavorare in città, lo sviluppatore di Hello Cow, la sbalorditiva applicazione che a soli 79 centesimi consente di visualizzare sullo schermo del proprio telefono una mucca. Questa, accarezzata col touch, muggisce. È necessario davvero un commento?

E che dire di Sposare? L’applicazione, “romantica”, aiuta i poco impavidi futuri mariti a chiedere in moglie la propria ragazza. Questa è disponibile in tutte le lingue del mondo, ma nonostante ciò non ha avuto un grande successo (una cosa inspiegabile). Eppure quale donna non preferisce, in queste circostanze, la voce computerizzata di un’applicazione a quella del futuro compagno di una vita? Forse sono favole, ma i pochi che l’hanno usata sembrerebbe siano rimasti single. Poi ci sono invece quelle applicazioni di successo, che puntano ad allenare la menta e che, stimolando la voglia di imparare che è innata nell’essere umano, ottengono un successo giustamente strepitoso; è questo il caso di

Ruzzle, niente di più del classico paroliere ma giocato on-line e in battaglie contro gli amici. Milioni le persone che giornalmente ci giocano nel mondo!



